فيتنام تعرب عن نيتها شراء مدفعيات هاوتزر الكورية

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أعرب نائب وزير الدفاع الفيتنامي "هوانغ سوان تسيين" عن نية بلاده توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك شراء مدفعيات هاوتزر الكورية ذاتية الدفع من طراز "كيه 9".والتقى نائب وزير الدفاع الكوري "كيم سون هو" مع نظيره الفيتنامي "تسيين" أمس الثلاثاء في هانوي، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون والتبادلات الدفاعية بين البلدين.وأعرب المسؤول الفيتنامي عن تقييمات عالية لنظام الأسلحة الكورية، مطالبا نظيره الكوري بتعزيز التعاون الدفاعي بين سيول وهانوي.ومن جانبه، أكد نائب الوزير الكوري "كيم" أن كوريا الجنوبية مستعدة لتزويد الجيش الفيتنامي بنظام الأسلحة الكورية.واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون والتبادلات الدفاعية بين البلدين، تماشيا مع رفع الحكومتين الكورية والفيتنامية مستوى العلاقات إلى علاقات مشاركة استراتيجية شاملة في عام 2022 بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.