روسيا توسع التعريفات الجمركية على الواردات من الدول غير الصديقة

Photo : KBS News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الروسية أمس الثلاثاء إن الحكومة الروسية قررت توسيع وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات من الدول غير الصديقة بدءا من يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.وبموجب هذا القرار، سيتم فرض 35% من التعريفات الجمركية على واردات رذاذات الشعر التي تنتجها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وبولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واليابان وسويسرا.كما سيتم تطبيق زيادة على نسبة التعريفات الجمركية على المعاطف والسترات المصنعة بالأنسجة الكيميائية والمستوردة من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى مستوى 50%.وسوف تزيد الحكومة الروسية التعريفات الجمركية على واردات الجعة المصنعة في الدول غير الصديقة لها، من 0.04 يورو إلى 0.1 يورو لكل لتر واحد من الجعة.ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية هذا العام.وقد صنفت روسيا الدول التي شاركت في العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022، على أنها دول غير صديقة.