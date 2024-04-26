الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة إطلاق قذائف من راجمات صواريخ متعددة

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على تجربة إطلاق قذائف من راجمة صواريخ متعددة الإطلاق عيار 240 ملليمترا، والتي يُعتقد أنها السلاح المختار لاستهداف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن "كيم" راقب في اليوم السابق تجربة إطلاق قذائف من راجمة صواريخ متعددة الإطلاق عيار 240 ملليمترا، والتي تم إنتاجها في مؤسسة صناعية دفاعية وطنية.ووفقا للتقرير، قال "كيم" إن نظام القذائف الذي يتضمن تكنولوجيا جديدة سيحدث تغييرا استراتيجيا في تعزيز قدرات المدفعية للجيش الكوري الشمالي، ودعا إلى التنفيذ الشامل لخطة الإنتاج لهذا العام في المؤسسة.وقالت وكالة الأنباء المركزية أيضا إن المشروع تم إنشاؤه حديثا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى مثل الموقع أو الحجم. ومن النادر أن تشير كوريا الشمالية علنا إلى وجود مصنع ذخيرة بهذه الطريقة في تقرير إعلامي.وقد تم إنشاء تلك المؤسسة حديثا تحت جناح اللجنة الاقتصادية الثانية التي تشرف على صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، بما في ذلك التخطيط والإنتاج والتجارة.