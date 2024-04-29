الرئيس يون ورئيس الحزب المعارض يعقدان أول اجتماع بينهما اليوم الاثنين

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" اجتماعا في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي.وسوف يكون هذا الاجتماع رفيع المستوى هو أول اجتماع رسمي بين الجانبين منذ أن تولى الرئيس يون منصبه في مايو 2022. ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين الجانبين لمدة ساعة واحدة، لكنها قد تمتد بعد ذلك.وقد اتفق الجانبان على الاجتماع دون جدول أعمال محدد، على الرغم من أن الحزب الديمقراطي اقترح في البداية مناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك مشروعات القوانين التي تسعى إلى إجراء تحقيق خاص في الخلافات المحيطة بتقرير عسكري عن وفاة جندي من مشاة البحرية، والادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي". وتشمل القضايا الإضافية الاقتراح الذي طرحه الحزب الديمقراطي لتوفير 250 ألف وون، أي حوالي 180 دولارا، لكل مواطن من أجل المساعدة على تحسين سبل عيش الناس. ونظرا للوقت المحدود للاجتماع، من المتوقع أن يركز رئيس الحزب الديمقراطي على التدابير الرامية إلى استعادة سبل العيش العامة وتغيير موقف حكومة الرئيس يون من شؤون الدولة.وفي المقابل، من المتوقع أن يطرح المكتب الرئاسي للمناقشة موضوعات تؤثر بشكل مباشر على الجمهور، مثل قضية الإصلاح الطبي. وسوف يرافق كل من يون ولي ثلاثة مساعدين خلال الاجتماع.