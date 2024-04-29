كوريا الجنوبية وكوبا تتفقان على فتح بعثات دبلوماسية

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اتفقت كوريا الجنوبية وكوبا، اللتان أقامتا علاقات دبلوماسية في فبراير الماضي، على إنشاء بعثتين دبلوماسيتين في سيول وهافانا.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد إن وفدا حكوميا برئاسة "سونغ سي جين" مدير إدارة التخطيط في الوزارة، قد زار كوبا في الفترة من الأربعاء حتى السبت، حيث توصل إلى اتفاق مع المسؤولين هناك حول هذا الموضوع.وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على إنشاء سفارتين دائمتين في سيول وهافانا على التوالي، وقد تبادلا الرسائل الدبلوماسية في هذا الشأن.وأوضحت الوزارة أنه بناء على ذلك الاتفاق، فإنها تخطط لمواصلة المناقشات مع كوبا لفتح سفارة كورية جنوبية في هافانا في أقرب وقت ممكن.وتخطط الحكومة الكورية لإنشاء مكتب مؤقت في هافانا، وإيفاد مسؤولين للتحضير لإنشاء السفارة في وقت لاحق.