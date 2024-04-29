انخفاض معدلات تأييد الرئيس يون إلى أقل مستوى منذ أغسطس 2022

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استمر الانخفاض في معدلات تأييد الرئيس الكوري يون صوك يول للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ شهر أغسطس من عام 2022. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" وشمل 2518 شخصا بالغا على مستوى البلاد خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة أن 30.2% من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لسياسات الرئيس "يون" في إدارة شؤون الدولة، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.ويعد هذا المستوى هو الأقل منذ أن وصلت معدلات تأييد الرئيس يون إلى 29.3 بالمئة في الأسبوع الأول من أغسطس 2022. وفي المقابل، أعرب 66.9 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضائهم عن طريقة إدارة الرئيس يون لشؤون الدولة، بزيادة 2.8 نقطة مئوية على أساس أسبوعي. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بتكليف من صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.وفي استطلاع منفصل أجرته نفس الشركة وشمل ألفا وأربعة من المواطنين الكوريين البالغين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وصلت نسبة تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 34.1%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن آخر استطلاع مماثل منذ أسبوع، بينما ارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، بمقدار عُشر نقطة مئوية لتصل إلى 35.1%. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95 بالمئة مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.