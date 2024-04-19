سيول وبكين تناقشان جدول زيارة وزير الخارجية الكوري للصين

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تناقش حاليا مع الجانب الصيني الجدول الزمني التفصيلي لزيارة وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" إلى الصين.وأضافت في بيان أصدرته أمس الأحد أن كوريا الجنوبية والصين تتواصلان بشكل وثيق على أساس التوافق حول أهمية التبادلات رفيعة المستوى.وبهذا أصبح هناك احتمال كبير لتحقق زيارة الوزير الكوري إلى الصين قبل انعقاد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان المتوقع لها نهاية شهر مايو القادم.وكان "وانغ يي" مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزير الخارجية، قد وجه دعوة لنظيره الكوري "جو" خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما يوم الثاني من شهر فبراير الماضي.ومن جانبه، أعرب الوزير الكوري "جو" عن امتنانه للدعوة، وقال إنه ستتم مناقشتها عبر القنوات الدبلوماسية.كما أعرب الوزير "جو" في محاضرة ألقاها أمام السفراء الأجانب المعتمدين لدى كوريا الجنوبية يوم الثاني عشر من أبريل الجاري، عن أمله في إجراء لقاء مع نظيره الصيني "وانغ" خلال المستقبل القريب.وقالت وسائل إعلام أجنبية مؤخرا إن حكومات دول شمال شرق آسيا الثلاث تنسق لعقد قمة بينها يوم السادس والعشرين أو السابع والعشرين من شهر مايو القادم.