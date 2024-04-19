عدد المرضى الأجانب الزائرين لكوريا للعلاج يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

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تجاوز عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية للعلاج مستوى 600 ألف شخص، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2009، الذي بدأ فيه السماح للمستشفيات الكورية باستقبال المرضى الأجانب.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرفاهية الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد المرضى الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية 605 آلاف و768 شخصا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 144.2% مقارنة بالعام الأسبق.وقامت وزارة الصحة الكورية بالترويج لجذب المزيد من المرضى الأجانب منذ شهر مايو من العام الماضي.وشهد عدد المرضى الأجانب الزائرين لكوريا ارتفاعا بنسبة 21.8% مقارنة بعام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن مرضى أجانب من 198 دولة قد جاؤوا لكوريا الجنوبية لتلقي العلاج الطبي خلال العام الماضي، وأن معظم أولئك المرضى كانوا قادمين من اليابان والصين والولايات المتحدة وتايلاند ومنغوليا.