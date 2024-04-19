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الثقافية

كوريا تدعو صحفيين من آسيا وأفريقيا للترويج لجاذبيتها عالميا

Write: 2024-04-29 14:52:12Update: 2024-04-29 14:58:32

كوريا تدعو صحفيين من آسيا وأفريقيا للترويج لجاذبيتها عالميا

Photo : YONHAP News

تخطط وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية لتوجيه دعوات إلى صحفيين من جنوب شرق آسيا وأفريقيا لدعم تغطياتهم لمختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية في كوريا الجنوبية.
وكشفت الوزارة أمس الأحد عن مشروعها لتوجيه دعوات للصحفيين الأجانب، والذي يهدف إلى الترويج لجاذبية كوريا على مستوى العالم وتعزيز التبادلات الكورية الدولية.
وبموجب هذا المشروع، بدأ 8 صحفيين من فيتنام وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وهونغ كونغ زيارة لكوريا الجنوبية.
وفي أثناء إقامتهم في البلاد حتى يوم الرابع من شهر مايو القادم، سيقومون بتجربة الثقافة الكورية التقليدية والأطعمة الكورية وزيارة المعالم الثقافية الإقليمية.
وأعرب الصحفي "تشو رينغ كوان" من هونغ كونغ عن أمله في أن تكون زيارته لكوريا فرصة لاستكشاف المزيد عن المجتمع الكوري والثقافة الكورية.
كما وجهت الوزارة دعوات أيضا لصحفيين أفارقة لزيارة كوريا بمناسبة القمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها في أوائل شهر يونيو القادم.
وبناء على هذه الدعوة، سيقوم 10 صحفيين من مصر وغانا والغابون ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأنغولا وسيشل وكينيا، بزيارة إلى كوريا خلال الفترة من الخامس وحتى الحادي عشر من شهر مايو القادم.
وقالت "نسمة يوسف" الصحفية في صحيفة الشروق المصرية إنها سوف تستغل زيارتها لكوريا كفرصة للتعرف على الثقافة والحضارة الكورية عن قرب، وسياسة كوريا المتعلقة بحماية تراثها.
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