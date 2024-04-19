لي جيه ميونغ يطلب من الرئيس يون عدم نقض القوانين التي تقودها المعارضة

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التقى الرئيس "يون صوك يول" مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" لإجراء محادثات لمناقشة شؤون الدولة، في المكتب الرئاسي، اليوم الاثنين.وفي ملاحظاته الافتتاحية خلال الاجتماع، طلب رئيس الحزب الديمقراطي دعم الرئيس لإجراء تحقيقات خاصة في الخلافات المحيطة بالتقرير العسكري حول وفاة العريف البحري "تشيه سو كيون" في العام الماضي. وضغط "لي" على الرئيس "يون" للإعراب عن أسفه لممارسة حق النقض ضد مشروعات القوانين التي يقودها الحزب الديمقراطي المعارض، كما طالب الرئيس أيضا بإعادة النظر في مشروع قانون خاص يقضي بإجراء تحقيق جديد في حادثة التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" في عام 2022. كما طلب دعم "يون" للحصول على دعم بقيمة 250 ألف وون، أي حوالي 180 دولارا، للشخص الواحد، وهو ما تقول المعارضة الرئيسية إنه ضروري لمساعدة الناس على تحسين ظروفهم المعيشية.وقد استمر الاجتماع حوالي ساعتين وعشر دقائق، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُجري فيها الرئيس "يون" محادثات رسمية مع رئيس الحزب المعارض الرئيسي. وشارك في الاجتماع كبير المساعدين الجديد للرئيس "يون"، بالإضافة إلى كبار المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية والعامة، إلى جانب كبير مساعدي "لي" والمتحدث الرسمي باسمه.ومن المتوقع أن يعقد المكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي مؤتمرات صحفية خاصة بكل منهما للتعريف بما تم خلال المناقشات. وكان "يون" قد رفض في السابق الدعوات لعقد اجتماع مع رئيس الحزب المعارض، لكنه غيّر موقفه في أعقاب هزيمة حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت يوم 10 أبريل.