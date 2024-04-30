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السياسية

الشرطة تتعهد بالتعامل بصرامة مع أي نشاط غير قانوني خلال مظاهرات عيد العمال

Write: 2024-04-30 10:50:56

الشرطة تتعهد بالتعامل بصرامة مع أي نشاط غير قانوني خلال مظاهرات عيد العمال

Photo : KBS News

تعهدت الشرطة الكورية بالتعامل بصرامة مع الأنشطة غير القانونية التي قد تظهر في العديد من المظاهرات المقرر تنظيمها في عيد العمال الذي يصادف الغد الأربعاء، الأول من مايو.
ووفقا لوكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الاثنين، قدم اتحاد نقابات العمال الكوري إشعارا بخطته لعقد تجمعات حاشدة يوم الأربعاء في 15 منطقة في وسط المدينة في جميع أنحاء البلاد، بحضور حوالي 8500 من أعضائه.
وأعلن اتحاد نقابات العمال الكورية للشرطة أن حوالي سبعة آلاف عضو سينظمون مظاهرة في منطقة يوئيدو في سيول، في يوم عيد العمال. وكشفت الشرطة عن خطط لتعبئة 162 فرقة لمكافحة الشغب للتعامل بصرامة مع أي مخالفات.
وتخطط الشرطة لتفريق المظاهرات إذا انخرط المتظاهرون في تجمعات غير قانونية، بما في ذلك احتلال الطرق التي تقع خارج المناطق التي أعلنت المجموعات النقابية أنها ستحتج فيها. كما تخطط الشرطة أيضا للقبض على أي متظاهرين يتدخلون في تنفيذ ضباط الشرطة لواجبهم ومراقبة الضوضاء الناجمة عن المظاهرات عن طريق تركيب أفراد ومعدات لمكافحة الضوضاء.
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