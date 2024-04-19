رفع إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات الكورية بدءا من اليوم

Photo : KBS

بدأ اليوم الأربعاء قرار رفع إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات والمرافق المعرضة للعدوى في كوريا الجنوبية، بحيث أصبح ارتداء الكمامات فيها مجرد توصية.جاء ذلك بعد أن قررت الحكومة الكورية تخفيض مستوى أزمة كورونا من مستوى "تنبيه" إلى مستوى "انتباه"، وهو أقل مستوى في المقياس المكون من 4 مستويات، يوم التاسع عشر من شهر أبريل الماضي.كما تم رفع إلزامية الخضوع للفحوصات الطبية قبل الدخول للمرافق المعرضة للعدوى، بما في ذلك مستشفيات التمريض.وسوف يكون التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي كان متاحا بالمجان لجميع المواطنين الكوريين، مجانا فقط للفئات المعرضة للخطر، مثل المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بدءا من العام القادم.