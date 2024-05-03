توقعات بانخفاض القوى العاملة في كوريا بمقدار 10 ملايين حتى عام 2044

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من المتوقع أن يشهد عدد السكان في سن العمل في كوريا الجنوبية انخفاضا بحوالي 10 ملايين شخص حتى عام 2044، كما يُتوقع أيضا أن يصل عدد الوفيات إلى 5 أضعاف عدد المواليد الجدد حتى عام 2060، بسبب تدهور معدلات المواليد.وطبقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث السكان في شبه الجزيرة الكورية اليوم الاثنين، من المتوقع أن يرتفع متوسط العمر لسكان كوريا الجنوبية من 45.5 عام في عام 2023 إلى 50.3 عام في عام 2031، مما سيؤدي إلى زيادة عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما إلى 50%.وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين يصل عمرهم إلى 7 سنوات سينخفض من 430 ألفا في العام الماضي إلى 220 ألفا في عام 2033.وقال التقرير أيضا أن عدد الشباب البالغ عمرهم 20 عاما، أي سن الالتحاق بالخدمة العسكرية، سيشهد انخفاضا من 260 ألفا في العام الماضي إلى 190 ألفا في عام 2038.وسوف ينخفض عدد السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما، من 36 مليونا و570 ألف شخص في العام الماضي إلى 27 مليونا و170 ألف شخص في عام 2044، وهو ما قد يتسبب في انكماش النشاط الاستهلاكي وحدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما سيؤدي بالتالي إلى ترسيخ النمو المنخفض على المدى الطويل.كما أشار التقرير إلى أن عدد الأسر التي يعيش فيها كبار السن بمفردهم، سيشهد زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل حصة الأسر المكونة من مسن واحد يتجاوز عمره 65 عاما من إجمالي عدد الأسر في كوريا إلى 20.2% في عام 2049 بعد أن كانت 9.1% في العام الماضي.ومن المتوقع أن تبلغ حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد السكان 40% في عام 2050.كما يُتوقع أن يصل إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 39 مليونا و690 ألف نسمة في عام 2065، بعد أن كان 51 مليونا و710 آلاف نسمة في العام الماضي.