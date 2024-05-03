كيشيدا يؤيد الإجراءات الكورية بشأن القمة بين سيول وطوكيو وبكين

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قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إن حكومته تؤيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكورية الجنوبية استعدادا للقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، معربا عن أمله في مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث بشأن تلك القمة.وأضاف "كيشيدا" في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس السبت في مدينة "ساو باولو" البرازيلية، أنه لم يتم بعد تحديد جدول أعمال القمة الثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، والقمة بين اليابان والصين.وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه أصبح من الواضح أن القمة الثلاثية ستعقد في سيول يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو الجاري.وفي هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الدول الثلاث اتفقت على عقد القمة بينها في أسرع وقت ممكن.يذكر أنه إذا تم عقد القمة الثلاثية كما هو مخطط له، فسوف تكون الأولى من نوعها منذ 4 أعوامو5 أشهر.