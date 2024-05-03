إندونيسيا تقترح تخفيض حصتها في المشروع المشترك مع كوريا لتطوير مقاتلات

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عرضت إندونيسيا اقتراحا على الحكومة الكورية لتخفيض حصتها في تكاليف المشروع المشترك مع كوريا الجنوبية لتطوير طائرة مقاتلة من طراز "كي إف 21" إلى ثلث المبلغ الأصلي الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين.ووفقا لمصادر حكومية متعددة، اقترحت إندونيسيا مؤخرا دفع 300 مليار وون إضافية حتى عام 2026، إلى جانب 300 مليار وون كانت قد دفعتها من قبل، ضمن مساهمتها المالية في تطوير المقاتلة، ليكون إجمالي حصتها في تكاليف المشروع 600 مليار وون.وكانت إندونيسيا قد اتفقت مع كوريا الجنوبية في شهر يناير من عام 2016 على أن تسهم في تطوير الطائرة المقاتلة "كي إف 21" بحوالي 1.7 تريليون وون، أي 20% من إجمالي تكاليف المشروع حتى شهر يونيو من عام 2026، مقابل حصولها على التكنولوجيا ذات الصلة من كوريا الجنوبية.واقترحت إندونيسيا أيضا تخفيض حجم نقل التكنولوجيا إلى مستوى الثلث مما تم الاتفاق عليه.وقال مسؤول حكومي كوري إن الحكومة تجري حاليا دراسة حول ما إذا كانت ستقبل هذا الاقتراح أم لا.