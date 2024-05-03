كوريا الشمالية تتوقع فشل الجهود الأمريكية لتجديد مراقبة العقوبات

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قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم صونغ " إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل تشكيل مجموعة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، سوف يكون مصيرها الفشل.وأدلى السفير "كيم" بهذا التصريح في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، حيث قال إنه حتى لو تشكلت لجنة جديدة من الخبراء، فإنها سوف تدمر نفسها ذاتيا.وأضاف "كيم" أن حل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي كان حكما أصدره التاريخ على منظمة غير قانوية تثير المؤامرات من أجل القضاء على حق دولة ذات سيادة في الوجود.ودعا "كيم" الولايات المتحدة والدول الغربية إلى قبول الواقع بكل تواضع، والنظر بجدية إلى الماضي، والتفكير في فشل سياساتها العدائية ضد كوريا الشمالية المتمثلة في الغطرسة السعي إلى الهيمنة.وكانت روسيا قد استخدمت يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي حق النقض، فيتو، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ضد التجديد السنوي للجنة الخبراء متعددة الجنسيات التي ظلت تراقب على مدى الـ15 عاما الماضية تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، والتي تهدف إلى كبح البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.