احتياطي كوريا من النقد الأجنبي ينخفض في أبريل

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي بما يقرب من ستة مليارات دولار في شهر أبريل الماضي، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 413.26 مليار دولار حتى نهاية أبريل، بانخفاض قدره 5.99 مليار دولار، أي 0.7% عن مستواه السابق. قبل شهر.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض إلى تدابير استقرار السوق، وانخفاض القيمة المحولة للأصول غير الدولارية مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.وقال البنك المركزي إن كوريا احتلت المركز التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وأن حجم الاحتياطي الكوري كافٍ للاستجابة للصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا المبلغ أكبر بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 17.5%.وقد احتلت كوريا الجنوبية حتى نهاية شهر مارس، المرتبة التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند.