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الكوريتان

كوريا الشمالية تفكك منشآت في مجمع كيسونغ الصناعي

Write: 2024-05-07 14:53:39Update: 2024-05-07 15:23:40

كوريا الشمالية تفكك منشآت في مجمع كيسونغ الصناعي

Photo : YONHAP News

قال تقرير  بثه  راديو  صوت  أمريكا اليوم  إن  كوريا  الشمالية  قامت  بتفكيك  منشآت  بالقرب  من  المدخل  الشمالي لمجمع  كيسونغ  الصناعي.
وبناء  على  صور  التقطتها الأقمار  الاصطناعية  التابعة لشركة  "بلانت  لابس" الأمريكية  بدءا  من  شهر  مارس  الماضي،  اتضح  أنه  تمت  إزالة  جميع  الأسقف  التي  كانت  تغطي  الطريق  المؤدي إلى  مدينة  كيسونغ الكورية  الشمالية  في  المجمع،  والمباني الجانبية  القريبة.
وقال  التقرير إنه  بناء  على  تحليل  الصور  تبين  أن  عملية  تفكيك  تلك  المنشآت بدأت  يوم  الـ13  من  مارس،  بعد  أن  تم  تفكيك  مبنى  بالقرب من  المدخل  الجنوبي للمجمع،  وهو  مبنى  مؤقت  كانت  قد  أنشأته شركة  كورية  جنوبية حسبما  قالت  وزارة  التوحيد  في  سيول.
وكانت  السلطات الكورية  الشمالية  قد  قامت  بتفجير مكتب  الاتصالات  المشترك بين  الكوريتين  في  شهر  يونيو  من  عام  2020،  بعد  مرور  4  أعوام  على  وقف  العمل  في  مجمع  كيسونغ،  ثم  أكملت  عملية  إزالة  بقايا  المبنى  في  أوائل  هذا  العام.
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