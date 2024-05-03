كوريا الشمالية تعرب عن استعدادها للتعاون مع إيران في إنتاج السيارات

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أعرب وزير التجارة الخارجية الكوري الشمالي "يون جونغ هو" عن رغبة بيونغ يانغ في التعاون مع إيران في إنتاج السيارات.ووفقا لمنشور كتبته شركة "سايبا" الإيرانية للسيارات، المملوكة للدولة، على صفحتها على فيسبوك يوم الـ29 من أبريل الماضي، زار الوزير الكوري الشمالي جناح الشركة الإيرانية في معرض دولي أقيم في إيران مؤخرا، حيث أعرب عن استعداد كوريا الشمالية للتعاون مع شركة "سايبا".وقال إن "سايبا" أحرزت تقدما مهما في تصنيع السيارات الخاصة والمركبات التجارية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات الكورية الشمالية تتمتع بمستوى معقول أيضا. وأضاف أنه يمكن للبلدين التعاون في صناعة السيارات بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية الودية بينهما.وكان الوزير "يون" كان قد غادر بيونغ يانغ متوجها إلى إيران يوم 23 أبريل وعاد إلى بلاده يوم الـ2 من مايو الجاري، بعد زيارة استغرقت 10 أيام.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت كوريا الشمالية وإيران قد اتفقتا على التعاون بالفعل في إنتاج السيارات.يذكر أن شركة "سايبا" التي أبدى الوزير الكوري الشمالي اهتمامه بالتعاون معها تعد ثاني أكبر شركات السيارات في إيران، ولديها العديد من التجارب مع شركات أجنبية مثل شركات "كيا" الكورية الجنوبية، و"بيجو-سيتروين" الفرنسية ، و"دايملر" الألمانية، و"سكانيا" السويدية.وتركز صناعة السيارات في كوريا الشمالية على المركبات العسكرية، وهي غير قادرة على إنتاج مركبات مدنية مناسبة.وكانت قد أثيرت إمكانية تطوير التعاون العسكري بين البلدين خلال زيارة الوزير الكوري الشمالي إلى إيران، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" قد نفى ذلك في تصريحات أدلى بها يوم 29 أبريل بالقول إنها "تكهنات متحيزة ولا أساس لها من الصحة".