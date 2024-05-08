الأحزاب السياسية تفشل في الاتفاق على إصلاح نظام التقاعد

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فشلت الأحزاب السياسية الكورية في التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل أقساط معاشات التقاعد الوطنية ومعدلات دفع التعويضات، وذلك ضمن أعمال الدورة البرلمانية الحادية والعشرين، التي ستنتهي هذا الشهر.وقال جو هو يونغ، رئيس اللجنة الخاصة لإصلاح نظام التقاعد في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.وكان حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارضة الرئيسي قد توصلا إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة على رفع معدل أقساط التقاعد الوطني من 9% إلى 13%، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات حول تعديل معدل استبدال الدخل.واقترح حزب قوة الشعب رفع المعدل إلى 43 بالمائة من دخل ما قبل التقاعد من 40 بالمائة حاليا لضمان الاستقرار المالي للمعاشات التقاعدية.ومن ناحية أخرى، قال الحزب الديمقراطي إنه ينبغي رفع المعدل إلى 45% لحماية أمن الدخل في سن الشيخوخة.وقال جو إنه بناء على مناقشات يوم الثلاثاء، فإنه يأمل أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق خلال الدورة البرلمانية الثانية والعشرين القادمة من أجل تحقيق إصلاح نظام التقاعد بسرعة.