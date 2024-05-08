مستشار أمني متوقع لترامب يقول إن القوات الأمريكية يجب أن تبقى خارج كوريا

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قال أحد المنافسين الرئيسيين على منصب مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب إن التدخل العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية يجب أن يحدث إذا شاركت الصين بشكل مباشر، وهو ما يشير إلى أنه يجب الاحتفاظ بالقوات الأمريكية خارج كوريا.وأدلى "إلبريدج كولبي"، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال إدارة ترامب، بهذا التصريح في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء في واشنطن العاصمة، داعيا إلى تغيير دور القوات الأمريكية في كوريا.وقال المسؤول السابق في البنتاغون إن القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لا ينبغي أن تكون رهينة للتعامل مع مشكلة كوريا الشمالية، ويجب بدلا من ذلك تحويل تركيزها إلى الصين. وقال كولبي إنه سيتعين على كوريا الجنوبية أن تتحمل "المسؤولية الأساسية والشاملة في الأساس عن الدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية"، بينما يجب على القوات الأمريكية في هذه الأثناء الاحتفاظ بقدراتها العسكرية وإعطاء الأولوية للرد على التهديد الحاسم الذي تمثله الصين.ودعا أيضا إلى إجراء تقييم واقعي للنهج الحالي لدور القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن القوات الأمريكية التي تهدف إلى الدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي هجوم صيني لا ينبغي أن تكون في كوريا.