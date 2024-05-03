وفاة مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشمالية عن 94 عاما

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن "كيم كي نام" السكرتير السابق للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قد توفي أمس عن عمر يبلغ 94 عاما.وكان "كيم" خاضعا للعلاج من أمراض الشيخوخة وخلل في وظائف الأعضاء المتعددة منذ شهر أبريل من عام 2022.وأكد التقرير أن "كيم" كرس كل ما في وسعه للنضال المقدس من أجل الحفاظ على النقاء الأيديولوجي وتعزيزه، ولتشكيل الصفوف الثورية على أساس الأيديولوجية المتجانسة والتقدم المنتصر للقضية الاشتراكية.وقام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى قاعة جنازة "كيم" في وقت مبكر من اليوم، كما سيترأس لجنة الجنازة الحكومية لدفنه.وكان يُنظر إلى "كيم" على نطاع واسع على أنه "سيد الدعاية في كوريا الشمالية"، حيث عمل مديرا لإدارة الدعاية والإعلام منذ عام 1989 وحتى عام 2017، مما جعله مسؤولا عن تنسيق الصحافة والإعلام في كوريا الشمالية.