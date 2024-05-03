واشنطن مستعدة لتقديم دعم لحل قضية المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية

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قالت "جولي تيرنر" المبعوثة الأمريكية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة ستقدم دعما لإعادة التفاوض بين اليابان وكوريا الشمالية لحل قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.وأضافت "تيرنر" في مقابلة مع صحيفة "نيهونكيزاي" اليابانية أن واشنطن ستقدم دعما لأسر المختطفين اليابانيين التي تطالب بإعادة الضحايا المختطفين فورا إلى اليابان، للحصول على إجابة من كوريا الشمالية.وكانت "تيرنر" قد أجرت يوم الأول من مايو الجاري لقاء مع أسر المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية، حيث أكدت على ضرورة حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، لأن أعضاء أسر المختطفين أصبحوا مسنين.وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن القمة التي يسعى إلى عقدها رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحل قضية المختطفين اليابانيين.وحول العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، قالت "تيرنر" إن الولايات المتحدة أعربت مرارا عن استعدادها لإجراء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.وأضافت أن واشنطن ستواصل العمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعرب عن تأييده للجهود الهادفة لعقد قمة بين اليابانوكوريا الشمالية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم العاشر من شهر أبريل الماضي في واشنطن في ختام محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا".