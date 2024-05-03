كيم جونغ أون يبعث برسالة تهنية إلى بوتين بمناسبة تنصيبه

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بعث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" برسالة أمس الثلاثاء إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" هنأه فيها ببدء فترة ولايته الرئاسية الخامسة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن "كيم جونغ أون" هنأ "بوتين" بحرارة وللمرة الثانية على تنصيبه رئيسا لروسيا، وتمنى له نجاحات عظيمة في أعماله من أجل روسيا وشعبها.وتم تسليم رسالة "كيم" عن طريق السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد بعث برسالة مماثلة لـ"بوتين" يوم الثامن عشر من مارس الماضي عندما حقق "بوتين" فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من مارس، حيث تعهد "كيم" بالتعاون مع "بوتين" لدخول حقبة جديدة من الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو، والمضي قدما نحو بناء دولتين قويتين.