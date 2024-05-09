توقعات باستحواذ كوريا الجنوبية على 19% من الإنتاج العالمي للرقائق في عام 2032

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من المتوقع أن تستحوذ كوريا الجنوبية على ما يقرب من 20% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية في عام 2032.ووفقا لتقرير صادر عن جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية ومجموعة بوسطن الاستشارية أمس الأربعاء، من المتوقع أن تستحوذ كوريا الجنوبية على 19% من الإنتاج العالمي للرقائق في عام 2032.وسيمثل ذلك زيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بنسبة 17% المسجلة في عام 2022، لتحتل كوريا المرتبة الثانية عالميا بعد الصين التي من المتوقع أن تستحوذ على 21% في عام 2032، بحيث تتفوق كوريا على تايوان التي تحتل حاليا المركز الثاني.ووفقا للتقرير، فإنه اعتبارا من عام 2022، اشتركت كوريا الجنوبية في المركز الثالث مع اليابان في إنتاج الرقائق العالمية، بعد الصين وتايوان اللتين تستحوذان حاليا على 24% و18% على التوالي.ومن المتوقع أن تصل كوريا إلى 19% مع الزيادة الكبيرة في طاقتها الإنتاجية من خلال بناء مصانع أشباه الموصلات.