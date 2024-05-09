الولايات المتحدة قد تحظر السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا رايموندو" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تتخذ "إجراءات صارمة" فيما يتعلق بالمركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك فرض حظر على الاستيراد، وسط مخاوف أمنية.وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قالت الوزيرة الأمريكية إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تستوعب جميع البيانات ثم تحدد الإجراء الذي يجب اتخاذه، موضحة أنها قد تحظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت أو تبحث عن وسائل للتخفيف من حدة مشاكلها.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أمر الوزارة في أواخر فبراير الماضي بإطلاق تحقيقات في المخاطر الأمنية التي تشكلها واردات السيارات الصينية، بما في ذلك السيارات المتصلة بالإنترنت، وهي سيارات ذكية مرتبطة بالإنترنت والشبكات اللاسلكية الأخرى.ومن المتوقع أن تؤثر التحقيقات واللوائح الأمريكية المرتقبة بشأن السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت على صناعة السيارات الكورية الجنوبية.وقد أوضحت كوريا موقفها للوزارة الأمريكية بشأن هذه المسألة يوم 30 أبريل الماضي، حيث تحدثت عن التأثيرات السلبية المتوقعة على صناعة السيارات الكورية، بما في ذلك النطاق الواسع للتحقيقات في سلاسل توريد السيارات المتصلة بالإنترنت، والشكوك المحيطة بنطاق الأهداف التنظيمية المحتملة وتوقيت التنفيذ، وكلها قد تؤدي إلى أعباء كبيرة على قطاع صناعة السيارات الكوري.