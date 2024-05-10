وكالة موديز تبقي على تصنيف كوريا الجنوبية عند إيه إيه 2

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أبقت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف كوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".وقالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن وكالة "موديز" أبقت على تصنيف البلاد عند ثالث أعلى مستوى في جدول تصنيفاتها السيادية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس التصنيف الذي حصلت عليه كوريا منذ ديسمبر 2015، عندما تمت ترقيته بدرجة واحدة من المستوى "إيه إيه 3".وفي شرحها لأسباب التقييم، أشارت وكالة "موديز" إلى الدرجة العالية من التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لكوريا الجنوبية، والأسس المالية التي لا تزال قوية، والإدارة المؤسسية اليقظة للتحديات الرئيسية.ويعكس هذا التصنيف أيضا مخاطر شيخوخة المجتمع الكوري وتباطؤ الإنتاجية والمخاطر التي تشكلها كوريا الشمالية.وتوقعت وكالة "موديز" أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.5% هذا العام.