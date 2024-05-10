الكونغرس الأمريكي يطالب بمراجعة فعالية العقوبات على كوريا الشمالية وروسيا

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أشار تقرير للكونغرس الأمريكي إلى ضرورة مراجعة فعالية العقوبات الأحادية ومتعددة الأطراف ضد كوريا الشمالية وروسيا، وسط تعميق المشاركة بين البلدين.وقال تقرير صادر عن دائرة البحوث في الكونغرس قدمته إلى أعضاء الكونغرس أمس الخميس، إن موسكو وبيونغ يانغ تعملان منذ عام 2023 على تعزيز علاقتهما، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز المشاركة العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوسيع نطاق القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.وأشار التقرير إلى أن إدارة "بايدن" استجابت لذلك بفرض عقوبات على الكيانات والأفراد الكوريين الشماليين المتورطين في الأنشطة السيبرانية غير المشروعة وشراء الأسلحة وتجارة الوقود غير المصرح بها التي تتحايل على عقوبات الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وحذر التقرير من أن تعميق المشاركة يمكن أن يعزز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية ويزيد من جرأة استفزازاتها، وأضاف أن الولايات المتحدة تتخذ مع كوريا الجنوبية واليابان خطوات للرد على انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات.وقال التقرير أيضا إن الكونغرس قد ينظر في إمكانية مراجعة سياسات الإدارة، وفحص تنفيذ العقوبات الأحادية ومتعددة الأطراف، ومراجعة اتساع ووتيرة التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا وكذلك تأثيره على القوات الأمريكية والقوات الحليفة.