البنتاغون تؤكد أن دعم أوكرانيا هو قرار يخص كوريا الجنوبية

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كررت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، موقفها بأن عناصر الدعم المقدم لأوكرانيا هي مسألة تقررها الحكومة الكورية الجنوبية، وذلك بعد أن أكد الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس على الالتزام بالامتناع عن توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا مباشرة.وأدلى المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" بهذا الموقف أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على تصريحات "يون"، حيث قال إنه سيترك كوريا الجنوبية تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بما ترغب في تقديمه لدعم أوكرانيا.وأضاف المتحدث الأمريكي أن كوريا الجنوبية دولة حليفة مهمة، قدمت مساعدات غير فتاكة لأوكرانيا وتدعم الجهود الأوسع لردع ومنع العدوان الروسي.وخلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، وصف الرئيس "يون" الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها "هجوم غير قانوني غير مسموح به بموجب القانون الدولي"، وأضاف أنه وفقا لروح الدستور الكوري الجنوبي الذي يحترم الحرية والسلام، فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم مساعدات إنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا.وشدد "يون" على أن كوريا الجنوبية لن تقوم بشحن أسلحة فتاكة بشكل مباشر إلى أوكرانيا، موضحا أن سيول تدعم أوكرانيا ملتزمة بسياستها الصارمة بعدم تزويد أي دولة بأسلحة هجومية فتاكة.