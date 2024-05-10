كوريا تعزز أنشطتها الترويجية لجذب السياح من الإمارات وقطر

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الجمعة إنها ستعزز من أنشطتها الترويجية في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، لجذب السياح إلى كوريا الجنوبية، بالتعاون مع مؤسسة تنمية السياحة الكورية.وفي هذا السياق، شاركت وزارة الثقافة ومؤسسة السياحة الكوريتان في سوق السفر العربي التي أقيمت في دبي خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من مايو الجاري للترويج للسياحة الفاخرة والطبية في كوريا الجنوبية.وخلال هذا الحدث السياحي الدولي الذي يعد الأكبر حجما في الشرق الأوسط، قامت الفنادق الكورية الأعضاء في هيئة "عالم عربي في كوريا"، وعدد آخر من وكالات السياحة المتخصصة في السياحة الفاخرة، بالترويج للسياحة في كوريا.ومن جهة ثانية، تستضيف مدينة الدوحة مهرجانا كوريا للثقافة والسياحة الطبية يومي العاشر والحادي عشر من مايو في "قطر مول"، تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة تنمية السياحة الكورية احتفالا بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وقطر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المهرجان في قطر.وتحت شعار الصداقة والتبادلات الثقافية، يقدم المهرجان الكوري تجربة تفاعلية غير مسبوقة، حيث يتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأحداث والعروض الثقافية، إلى جانب عروض سفر مميزة، وعروض صحية وطبية.