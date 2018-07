Séoul souhaite concrétiser une représentation culturelle proposée par Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Les échanges culturels et sportifs croisés entre les deux Corées battent leur plein dans le cadre des engagements pris par Moon Jae-in et Kim Jong-un à l'issue de leur sommet historique d'avril dernier.Le ministère sud-coréen de la Culture, du Tourisme et des Sports a annoncé aujourd'hui avoir consulté Pyongyang à propos du calendrier d'une représentation intitulée « L'automne est arrivé ». Un spectacle que le dirigeant nord-coréen avait proposé de tenir cet automne à Séoul en réponse au précédent, « Le printemps arrive », donné en avril à Pyongyang par une troupe d'artistes sud-coréenne.Après la réception de la réponse du Nord, le Sud ne tardera pas à choisir le site et engager les préparatifs.Pendant ce temps, une délégation sportive nord-coréenne est arrivée hier au Sud. Forte de 25 membres, dont 16 joueurs, elle participera à l'Open de Corée de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) du 17 au 22 juillet à Daejeon, à 160 km au sud de Séoul. Les deux Corées y enverront des équipes unifiées dans quatre épreuves double dames, messieurs et mixtes.Ce n'est pas tout. Une autre équipe de sportifs de Pyongyang est attendue en août prochain à Changwon, dans le sud-ouest du pays, pour un championnat du monde de tir.