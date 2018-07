Pompeo exhorte l'Onu à appliquer pleinement les sanctions contre Pyongyang

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé les Nations unies à mettre en œuvre rigoureusement les sanctions imposées contre la Corée du Nord pour que celle-ci se soumette à son engagement de se dénucléariser de façon définitive et complète. Pour lui, l'application stricte de ces mesures punitives est primordiale afin d’atteindre cet objectif.En s'exprimant ainsi devant les représentants des Etats membres de l'organisation internationale, Pompeo a martelé que le régime de Pyongyang continuait à échapper à ces sanctions alors que son dirigeant s'est engagé à la dénucléarisation complète de la péninsule en échange de garanties de sécurité des Etats-Unis. Par conséquent, il en a dévoilé quelques cas de figure : au moins 89 transbordements illégaux de produits pétroliers les cinq premiers mois de cette année et la contrebande de charbon.L'ambassadrice américaine à l'Onu a fait barrage aux tentatives de Pékin et de Moscou d'adoucir les sanctions contre Pyongyang. Nikki Haley a fustigé les deux alliés du régime nord-coréen qui avait de facto refusé la demande des Etats-Unis d'interdire la fourniture de pétrole raffiné vers le Nord en affirmant qu'il y en avait des preuves suffisantes.Enfin, Pompeo a laissé entendre que le président Trump restait optimiste quant à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Néanmoins, il a enfoncé le clou en affirmant que Washington n'avait aucune intention d'atténuer les sanctions jusqu'à ce que Pyongyang n’entame des actions concrètes.