Retrouvailles familiales : les candidats les plus âgés ont 101 ans pour le Sud et 91 ans pour le Nord

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a dévoilé aujourd'hui une partie des heureux élus aux retrouvailles familiales intercoréennes, à l'occasion de la libération du pays du joug colonial japonais, le 15 août.En effet, les Croix-Rouges des deux Corées ont échangé samedi au village de la trêve de Panmunjom les listes définitives de leurs « finalistes ».Cette 21e rencontre « en chair et en os » est la première du genre depuis octobre 2015. Elle aura lieu du 20 au 26 août aux monts Geumgang, sur la côte est du territoire nord-coréen, et se déroulera en deux volets de trois jours chacun.Le premier round concerne 93 sud-Coréens qui vont retrouver leurs familles de l’autre côté du 38e parallèle. La personne la plus âgée parmi cette délégation de Séoul est âgée de 101 ans cette année. Le doyen du Nord, lui, a 89 ans.Pour le second round, on comptabilise 88 nord-Coréens, dont quatre sont âgés de 91 ans. Côté sud-coréen, c'est un candidat de cent ans qui est le doyen de son groupe.A l'origine, le nombre d'individus de chaque groupe était fixé à 100. Mais l'âge avancé des candidats a conduit certains à jeter l'éponge au cours du processus de sélection. D'autres souhaitaient retrouver des proches qui ne font pas partie de leur lignée directe, comme des oncles éloignés.