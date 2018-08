Ha Jung-woo devient le 4e acteur sud-coréen à avoir attiré plus de 100 millions de spectateurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, jusqu’à hier, seuls trois acteurs avaient réussi l'exploit d'attirer plus de 100 millions de spectateurs dans le pays : il s’agit d’Oh Dal-soo, Song Kang-ho et Hwang Jeong-min.Il faudra désormais compter sur un quatrième : Ha Jung-woo, dont le dernier film « Along with the Gods : The last 49 Days » dans lequel il joue le rôle principal a dépassé la barre des 7,7 millions d’entrées. A 40 ans seulement, il est le plus jeune à mobiliser autant de spectateurs.Depuis ses débuts en 2005 dans le long-métrage « She’s on Duty », Ha a joué dans pas moins de 25 films dont « The Chaser », qui lui a offert son premier rôle principal.