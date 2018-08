Photo : YONHAP News

La météo ne devrait pas beaucoup varier dans les jours à venir au pays du Matin clair. Les prévisions de Météo-Corée montrent en effet une stagnation des températures entre 32°C et 35°C sur la majeure partie du pays, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Et une fois les quelques averses passées dans cette journée de vendredi, le ciel devrait rester plus ou moins couvert.Cet après-midi, il faisait 35°C à Séoul, 33°C à Daegu et 32°C à Busan, la deuxième ville du pays.