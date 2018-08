La Cheongwadae prête à revoir la loi pour exclure les chiens des animaux d’élevage

Photo : KBS News

Séoul pourrait réviser la loi sur les animaux en vue de retirer les chiens de la liste des animaux d’élevage, a déclaré hier le conseiller présidentiel en charge des affaires agricoles et de la pêche.La déclaration de Choi Jae-kwan intervient suite à une pétition publique contre la viande canine sur le site officiel de la Cheongwadae. La Maison bleue fournit des réponses directes à celles qui obtiennent plus de 200 000 signatures en moins de 30 jours. Actuellement plus de 400 000 personnes l'ont signée.L'officiel a insisté que le fait de retirer les chiens de cette liste, qui en compte 35 espèces dont le bœuf et le porc, était conforme au changement des mœurs. Il a toutefois précisé que l'interdiction par la loi de la consommation de viande canine était un sujet différent, et qu’il fallait aussi prendre en considération les personnes qui travaillent dans ce secteur.D'après une récente enquête, près de quatre habitants du pays du Matin clair sur 10 sont pour l'interdiction de la consommation de viande de chien.