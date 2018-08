Les matchs amicaux entres les travailleurs des deux Corées devraient rassembler plus de 30 000 spectateurs

Photo : KBS News

Une délégation nord-coréenne, composée de 64 membres, est arrivée hier au Sud afin de participer à des rencontres amicales de football qui verront s’affronter des travailleurs des deux Corées.Cet événement est le premier échange civil depuis la tenue du sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un le 27 avril dernier à Panmunjom.Plus de 30 000 spectateurs sont attendus en fin d’après-midi au stade de la Coupe du monde de Sangam où vont se dérouler les deux matchs en question. Le premier opposera des membres la FKTU et des ouvriers de la construction nord-coréens. Le second, quant à lui, des joueurs de la KCTU et des travailleurs dans l’industrie légère venus du Nord.Les nord-Coréens regagneront demain leur pays.