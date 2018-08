Quatre navires interdits d'entrée en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a interdit à quatre bateaux ayant transporté illégalement du charbon nord-coréen d'accoster dans ses ports. Un officiel du ministère des Affaires étrangères a annoncé hier cette mesure punitive conformément à la résolution 2371 du Conseil de sécurité de l'Onu. Les résultats de l'enquête sur ces importations illicites seront rapportés cette semaine au plus tôt au comité des sanctions nord-coréennes de l'organisation internationale.Les quatre navires baptisés Sky Angel, Rich Glory, Shining Rich et Jin Long ne pourront dorénavant plus entrer dans les ports du pays du Matin clair. En effet, ils ont illégalement introduit à sept reprises au Sud un total de 35 038 tonnes de charbon et de fonte brute du Nord entre avril et octobre 2017. Ces ressources minérales représentent 6,6 milliards de wons, soit environ 5,1 millions d'euros.Vendredi dernier, le Service des douanes a demandé au Parquet d'inculper trois importateurs et leurs entreprises ayant commis ces fraudes pour crimes spécifiques soumis à aggravation de peine ainsi que faux et usage de faux.