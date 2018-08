Le groupe Hanwha investit un peu plus de 17 milliards d'euros sur cinq ans

Photo : KBS News

Hanwha a dévoilé hier un plan d'investissement d'envergure. Spécialisé dans la défense et la pétrochimie, le 8e conglomérat sud-coréen va débloquer 22 milliards de wons, soit un peu plus de 17 milliards d'euros dans les cinq ans qui viennent et créer 35 000 emplois sur la même période.Selon Hanwha, cet investissement est le plus important jamais réalisé depuis sa fondation au début des années 1950. Il a pour objectif de s'aligner sur les moteurs de croissance lancés par le gouvernement dans le domaine des pièces détachées d'avions et de l'industrie de la défense. Il sera également consacré à ses filières phares comme la pétrochimie, l'hôtellerie et les centres commerciaux.En parallèle, le conglomérat envisage d'injecter plus d'argent dans l'énergie solaire et la finance en recrutant 7 000 arrivants chaque année contre 3 000 à 4 000 habituellement.