Pyongyang accueillera le 3e sommet intercoréen en septembre

Photo : YONHAP News

Coréens du Nord et du Sud se sont rencontrés ce matin, à 10h, pour une réunion de haut niveau au pavillon Tongilgak, dans la partie nord du village de la trêve. Comme le stipule la déclaration de Panmunjom, les deux délégations se sont mises d'accord pour organiser le troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang avant fin septembre. Une autre réunion du genre sera organisée pour en fixer la date, le protocole ainsi que la taille de la délégation de Séoul qui se rendra au Nord à cette occasion.La première rencontre des deux dirigeants actuels a eu lieu le 27 avril dernier à la Maison de la paix, dans la partie sud de Panmunjom, suivie d’une autre le 26 mai au pavillon Tongilgak. Ce sera la première fois depuis onze ans que les leaders des deux Corées se rencontrent à Pyongyang. La dernière fois remonte à 2007, entre Roh Moo-hyun et Kim Jong-il.Lors de la réunion de haut niveau tenue aujourd'hui, le ministre sud-coréen de la Réunification, Cho Myung-gyun, et le chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la patrie, Ri Son-gwon, ont réaffirmé la volonté de leur pays respectif de mener une étroite coopération.Lors du prochain sommet, Moon Jae-in et Kim Jong-un discuteront pour faire avancer les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation. Et le président Moon devra jouer encore une fois le rôle d'intermédiaire entre Kim Jong-un et Donald Trump. Effectivement, Pyongyang demande de prime abord la déclaration de la fin de la guerre, alors que Washington exige en priorité la liste des armes nucléaires et balistiques du pays communiste.Si la troisième rencontre intercoréenne ainsi que les pourparlers entre Séoul et Washington portent leurs fruits, on peut s'attendre à ce que la déclaration en question soit conclue aux alentours de l'assemblée générale de l'Onu, prévue en septembre. Il est également possible que les deux dirigeants coréens participent à cette assemblée afin d'accélérer la dénucléarisation et de consolider la paix sur la péninsule.