Le festival de Locarno consacre un acteur sud-coréen

Au Festival international du film de Locarno, en Suisse, l'acteur sud-coréen Ki Joo-bong a reçu samedi, heure locale, le Léopard de la meilleure interprétation masculine pour son rôle principal dans le film « Hotel by the River ». Le 23e long métrage de Hong Sang-soo relate la rencontre entre un homme et deux jeunes femmes.Ki Joo-bong est devenu le 2e acteur du pays à se voir décerner ce prix après Jung Jae-young, récompensé pour son rôle dans « Un jour avec, un jour sans », toujours du même réalisateur. Il joue également le rôle de Kim Jong-il, le père du leader nord-coréen Kim Jong-un, dans « The Spy Gone North », un film de Yun Jong-bin actuellement à l'affiche. L'adaptation au grand écran de l'histoire vraie d'un ancien agent sud-coréen infiltré dans les installations nucléaires nord-coréennes a été projetée en mai dernier au 71e Festival de Cannes.