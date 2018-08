Réunions de familles séparées : un premier groupe opérationnel se rend aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

A cinq jours du début des nouvelles réunions de familles déchirées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle, un premier groupe de responsables de leur organisation est parti tôt ce matin pour les monts Geumgang sur le sol nord-coréen. Là où se dérouleront ces rencontres du 20 au 26 août. Objectif : faire un dernier état des lieux des installations qui les accueilleront et les hôtels où logeront les familles.Le ministère de la Réunification a souligné qu’il ferait tout son possible pour le bon déroulement de l’événement qui aura lieu pour la première fois en trois ans, plus particulièrement pour la santé et la sécurité des familles.