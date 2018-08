Les investissements des 30 premiers groupes du pays progressent de 24 % entre janvier et juin

Photo : KBS News

Au premier semestre de l’année, le montant combiné des investissements des 30 premiers groupes d’affaires du pays a grimpé de 24 % par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 45 695 milliards de wons.Sans surprise, les secteurs des semi-conducteurs, des technologies de l’information et de la communication, de l’électricité ainsi que de l’électronique ont tiré à la hausse ces investissements. C’est le résultat des analyses de CEO Score, un site web sud-coréen d’évaluation de la gestion des entreprises.Samsung a été le premier investisseur, avec un peu plus de 15 400 milliards de wons. Viennent ensuite SK, LG et Hyundai.