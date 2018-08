La Corée du Sud remporte deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze aux épreuves de poomsae en taekwondo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a commencé sa moisson de médailles en taekwondo, lors des Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang en Indonésie.C'est Kang Min-sung qui a apporté hier le premier or au palmarès de son pays en poomsae, dans l'épreuve individuelle masculine de cet art martial coréen. Le poomsae demande aux praticiens du taekwondo de déployer des mouvements d'attaque et de défense. Une discipline officielle adoptée pour la première fois cette année.Un autre métal précieux a été ajouté dans cette épreuve, cette fois par équipe chez les hommes. Ce n'est pas tout. Une médaille de bronze dans l'épreuve de poomsae individuelle féminine ainsi qu'une autre d'argent par équipe chez les femmes ont été récoltées.Dans l'épreuve du tir au pistolet comprimé à 10 m, l'équipe mixte Lee Dae-myong et Kim Min-jung a remporté une médaille d'argent face à leur rivale chinoise.En escrime, Park Sang-young, médaillé d'or en épée lors des JO de Rio de Janeiro en 2016, s'est contenté de l'argent en raison de sa blessure au genou.