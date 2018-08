Le gouvernement sud-coréen s'engage à relancer l'emploi

Photo : KBS News

Le gouvernement, la Cheongwadae et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont tenu hier une réunion d'urgence pour lutter contre le chômage. Ils ont d'abord décidé d'accroître le budget alloué à la création d'emplois.Le vice-Premier ministre à l'économie Kim Dong-yeon a rappelé que son équipe prenait très au sérieux la situation actuelle du marché de l'emploi, avant de s'engager à déployer tous les moyens, notamment financiers, pour le relancer.Il est donc prévu que la dépense budgétaire de cette année relative à l'emploi, tout comme le budget additif, seront rapidement exécutés et le financement à hauteur de 4 000 milliards de wons, soit environ 3,1 milliards d'euros, accéléré. Le budget lié à l'emploi pour l'année prochaine sera augmenté de 12,6 % par rapport à celui de cette année qui dépasse 15 milliards d'euros.En outre, le gouvernement s'est dit prêt à apporter un plus grand soutien à la création d'emplois dans les industries nouvelles, telles que la voiture du futur. Il s'est également engagé à injecter plus de fonds dans les nouveaux moteurs de croissance, dont l'IA ou l'économie de l'hydrogène. Et ce pour atténuer la crise de l'emploi actuelle provoquée, selon l'exécutif, non seulement par la restructuration manufacturière, mais aussi par la décroissance démographique ou la transition dans la politique industrielle.De son côté, le secrétaire en chef chargé de la coordination des politiques économiques à la présidence Chang Ha-sung a demandé encore un peu de patience pour que la politique de la croissance tirée par les revenus porte ses fruits.