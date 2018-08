Photo : YONHAP News

Le mercure ne devrait que peu varier cette semaine, en tout cas pour la région de Séoul. La chaleur domine toujours malgré les nuages, et les nuits peinent à se rafraîchir. D’après Météo-Corée, il fait 34°C à Séoul, 35°C à Daejeon et à Gwangju, 32°C sur l'île de Jeju et enfin 31°C à Busan, dans le sud-est du pays.