Cinq sites de batailles choisis pour les fouilles intercoréennes

Le ministère sud-coréen de la Défense a choisi cinq sites candidats pour le projet intercoréen d'exhumer des restes de soldats morts dans la zone démilitarisée (DMZ) pendant la guerre de Corée. Il s'agit de Paju, Yeoncheon, Cheorwon, Yanggu et Goseong, tous le théâtre d’une bataille sanglante.Selon un officiel du ministère, trois ou quatre de ces sites ont été proposés au Nord lors des pourparlers militaires de rang général tenus le 31 juillet, et les deux Corées se sont mises d'accord sur le cadre général du projet. Il a ajouté que les détails étaient en train d'être réglés et que des consultations supplémentaires intercoréennes permettraient de définir le premier site-pilote d'excavation.