Séoul ambitionne de créer 108 000 nouveaux emplois dans trois secteurs d’ici 2022

Photo : YONHAP News

La Commission présidentielle en charge de booster l’emploi a annoncé aujourd’hui trois secteurs prometteurs d’emplois dans le privé. Il s’agit de la bio-santé, des logiciels et de la propriété intellectuelle.La commission ambitionne de créer un total de 108 000 postes dans ces secteurs d’ici 2022, en étroite collaboration avec les ministères concernés.Concrètement, le ministère de la Santé développera les industries médico-pharmaceutique et cosmétique et aidera leurs acteurs à percer les marchés étrangers. Cela pourra générer, espère-t-il, 42 000 emplois.Quant au ministère des Sciences et des Technologies, il fera en sorte d’en créer 20 000 dans le logiciel, le secteur leader de la quatrième révolution industrielle.Et l’administration en charge des droits de propriété intellectuelle projette de créer un total de 45 000 postes, plus particulièrement pour les jeunes.Afin de leur permettre d’atteindre cet objectif, la commission débloquera une enveloppe de plus de 618 milliards de wons, ou 470 millions d’euros.