Moon Jae-in exhorte les dirigeants nord-coréen et américain à prendre une décision audacieuse

Photo : YONHAP News

En amont de sa nouvelle entrevue avec le dirigeant nord-coréen, le président sud-coréen a appelé hier Kim Jong-un et Donald Trump à avoir une vision large et à prendre une décision audacieuse.Pour Moon Jae-in, Séoul, Pyongyang et Washington se sont déjà fixé pour objectif commun de dénucléariser la péninsule, et l’heure n’est donc plus à la réflexion, mais à l’action.Lorsqu’il recevait hier l’envoyé spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun, le locataire de la Maison bleue a appelé à saisir l’opportunité qui se présente actuellement pour faire aboutir les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation.Dans le même temps, Moon a annoncé son intention de relancer la coopération économique avec le Nord via l’apaisement des tensions militaires.