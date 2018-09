Le second sommet nord-coréano-américain aura une énorme valeur, selon Mike Pompeo

Photo : KBS News

Egalement à New York, le secrétaire d’Etat américain a annoncé qu’un second sommet entre son président et le dirigeant nord-coréen allait bientôt se tenir et que son organisation aurait une énorme valeur.Selon l’agence Reuters, Mike Pompeo a tenu ces propos dans une conférence de presse accordée hier dans la ville américaine.Interrogé alors sur la question de savoir ce que Pyongyang devra faire pour le succès de la prochaine rencontre, il n’a pas voulu entrer dans les détails. Il s’est contenté de se déclarer certain que cela va se passer bientôt. Il a ensuite ajouté s’attendre à un nouveau voyage au nord du 38e parallèle.Le visage de la diplomatie américaine a également affirmé que le leadership de Donald Trump avait permis d’atténuer les tensions avec le pays communiste et de s’approcher encore plus près de l’objectif de la dénucléarisation.En ce qui concerne le nouveau tête-à-tête entre Moon Jae-in et Kim Jong-un la semaine dernière, Pompeo l’a qualifié de pas positif en avant. Cela dit, il a réaffirmé que l’heure n’était pas encore venue d’alléger les sanctions contre le Nord.